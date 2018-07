Riqualificata sede Centro fibrosi cistica

Inaugurata all'ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino la riqualificata sede del "Centro regionale fibrosi cistica". Presenti l'assessore regionale alla Salute Luca Barberini, e il direttore generale dell'Usl Umbria 1, Andrea Casciari. Con loro il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti e il vice sindaco di Gubbio, Rita Cecchetti.

Barberini ha sottolineato che il Centro è "una struttura di grande qualità, che dà risposte importanti a una ottantina di pazienti affetti da quella che è considerata la malattia genetica rara più diffusa, provenienti anche da fuori regione".

L'assessore ha poi detti che "nel primo trimestre 2018, l'ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino è il polo ospedaliero cresciuto di più in tutta l'Umbria, sia in termini di prestazioni sia di fatturato". "Grazie - ha aggiunto - all'ottima organizzazione e alla presenza di realtà di eccellenza come il Centro di riferimento regionale per la cura della fibrosi cistica".