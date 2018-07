Già raccolte 63 mila tonnellate macerie sisma

Nelle zone terremotate dell'Umbria sono state smaltite circa 63 mila tonnellate di macerie e 130 mila di terre e rocce. Numeri che sono stati forniti dal presidente della Vus-Valle umbra servizi, Maurizio Salari, che ha visitato gli impianti di stoccaggio, selezione e trasformazione di Misciano e Castelluccio di Norcia.

"Rispetto alle stime iniziali di 100 mila tonnellate di macerie da rimuovere - ha detto Salari all'ANSA - adesso abbiamo la certezza che sono molte di più, anche se una stima precisa al momento non è possibile farla".

Per adempiere al servizio di rimozione la Vus è ricorsa "all'assunzione, a tempo determinato, di altre 18 persone", ha spiegato il presidente e "stiamo perfettamente rispettando, in termini di tempistica, le ordinanze emesse dai Comuni".