Marini visita Comunità Capodarco Perugia

La presidente della Regione Catiuscia Marini, insieme al direttore regionale alla Sanità, Walter Orlandi, si è recata in visita alla Comunità Capodarco di Perugia. Si è trattato di un momento informale il cui scopo era di trascorrere qualche ora nei centri della comunità per conoscere da vicino le persone con disabilità psico-fisica accolti al Diurno "La Collina" e nella Casa del Nibbio, una delle prime strutture dedicate al "Dopo di Noi" in Italia.

L'incontro - riferisce la Regione - ha rappresentato anche l'occasione per visitare la nuova casa di Prepo, "Casamia", che accoglierà altre 18 persone.

La presidente Marini e il direttore Orlandi, ricevuti dalla presidente della Comunità di Capodarco di Perugia, Francesca Bondì, si sono intrattenuti con gli assistiti e con gli operatori che prestano la loro opera nel centro socio-educativo-riabilitativo diurno e nelle comunità residenziali a carattere familiare.