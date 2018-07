Inaugurata mostra Fiaccole olimpiche

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 4 LUG - È stata inaugurata a Spoleto la mostra "Fiaccole olimpiche-Intarsi di sport e storia del ciclismo e del pugilato", allestita a Palazzo comunale in occasione del 61/o Festival dei 2 Mondi. L'iniziativa si svolge nell'ambito delle iniziative "Il Coni per il festival. Mostra e incontri".

Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti il vice presidente della Giunta regionale e assessore allo Sport Fabio Paparelli, il direttore artistico del Festival dei 2 Mondi Giorgio Ferrara, il presidente del comitato regionale Coni Umbria Domenico Ignozza, Rossana Ciuffetti, direttrice Scuola dello sport del Coni, e per l'amministrazione comunale il consigliere Beatrice Montioni. (ANSA).