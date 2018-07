A Foligno campagna su Agenda urbana

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 4 LUG - Spiegare ai cittadini di Foligno cosa è Agenda urbana, attraverso pubblicazione cartacea, manifesti, roll up, app e un minisito dedicato e come cambierà la città con i nuovi interventi, finanziati con 6,5 milioni e mezzo di fondi comunitari: è l'obiettivo della campagna informativa "Vivo Foligno".

Promossa dal Comune - che ne riferisce - porterà una pubblicazione alle 24.760 famiglie del territorio (sono già affissi i manifesti mentre il minisito sarà attivo dal 6 luglio). Sono quattro i temi dell'Agenda urbana del Comune di Foligno: cittadini, imprese e vita pubblica in città; mobilità e sosta nell'ambito urbano del centro storico; fruizione di beni culturali, partecipazione a eventi artistici e culturali; inclusione sociale attiva.

"Si guarda sempre di più al futuro con interventi volti ad accrescere il rapporto con il cittadino sulla base delle innovazioni tecnologiche sempre più diffuse anche grazie al rapporto con l'università di Perugia", ha detto il sindaco, Nando Mismetti.