Visita in Umbria del sottosegretario Borgonzoni

Visita in Umbria del sottosegretario ai Beni culturali sen. Lucia Borgonzoni, esponente della Lega. Isola Maggiore, Deruta e gli scavi di Collemancio le località toccate.

Il sottosegretario è stata accompagnata dal segretario regionale della Lega, on. Virginio Caparvi, e dal sen. Luca Briziarelli.

"Dopo avere incontrato i sindaci Patrizia Cerimonia, Michele Toniaccini e Fabrizio Gareggia torno a Roma - ha quindi detto Borgonzoni - con delle promesse fatte a questo territorio, certa di riuscire a realizzarle, perché non prometto mai se non conosco già l'esito positivo del mio impegno".

Il sottosegretario ha quindi assicurato da parte del Governo il "massimo impegno per valorizzare la cultura in Umbria e per rilanciare questa meravigliosa regione ricca di peculiarità fino ad oggi non valorizzate".