Nuovi mezzi per Provincia Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 3 LUG - Continua l'operazione di rinnovamento del parco automezzi della Provincia di Perugia da utilizzare per la viabilità. L'ente si è infatti dotato di quattro nuovi autocarri e di un trattore con braccio tagliaerba, per una spesa di 700 mila euro.

La consigliera provinciale con delega alla Viabilità Erika Borghesi ha sottolineato che "nonostante le note difficoltà dell'ente sta continuando l'opera di ammodernamento del parco automezzi". "È importante aggiornare il parco automezzi - ha aggiunto - per garantire efficienza negli interventi e sicurezza per gli operatori. Nel bilancio di previsione appena approvato sono stati previsti ulteriori 300 mila euro per l'acquisto di automezzi". (ANSA).