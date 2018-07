Bartolini, Ateneo onora intera comunità

"L'eccellenza dell'Università degli studi di Perugia onora l'intera comunità umbra": così l'assessore regionale all'Istruzione, Antonio Bartolini, sull'Ateneo collocato dal Censis ai vertici della classifica annuale per le strutture con oltre 20 mila studenti.

"Un risultato che - ha sottolineato Bartolini - premia il buon lavoro fatto dall'Università, che continua a presentarsi come centro di eccellenza. Un bel biglietto da visita da presentare agli studenti che intendono intraprendere gli studi universitari. È apprezzabile che sia valutato bene lo sforzo condiviso, come ad esempio la copertura totale delle borse di studio richieste, che ha contribuito al raggiungimento di questo importante risultato". Da qui l'impegno della Regione a proseguire il percorso intrapreso e rafforzare la proficua collaborazione fra le due istituzioni.