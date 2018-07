A via domande per Area crisi Terni-Narni

Dal 2 luglio, è possibile presentare le domande di finanziamento sia per accedere ai benefici della L.181/89 che per quelli previsti dall'Azione 3.1.1. del Por-Fesr 2014-2020 dedicati all'Area di crisi complessa di Terni-Narni: lo rende noto l'assessore regionale allo sviluppo economico, Fabio Paparelli.

La presentazione delle domande dovrà essere fatta in maniera telematica caricando le domande rispettivamente nel sito di Invitalia o in quello di Sviluppumbria (http://www.sviluppumbria.it/area_terni_narni) a seconda che si opti per l'incentivo nazionale o quello regionale. Gli incentivi nazionali - ha ricordato l'assessore - sono rivolti a imprese medio grandi, con investimenti ammissibili non inferiori a 1.500.000 euro, mentre gli incentivi regionali sono rivolti a piccole e medie imprese, con investimenti ammissibili non inferiori a 50.000 mila euro e fino ad un massimo di 1.500.000 euro.