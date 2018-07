Torna Goletta dei Laghi

(ANSA) - PERUGIA, 2 LUG - Dal 19 al 22 luglio torna in Umbria Goletta dei Laghi di Legambiente. Indagine sulle microplastiche disperse, in collaborazione con Enea; indagine sull'inquinamento microbiologico e sulla qualità delle acque; attività di promozione territoriale e mobilitazione di cittadini: sono questi i tre fronti principali dell'impegno della Goletta dei Laghi. In Umbria sono previsti appuntamenti al Trasimeno e a Piediluco. "Il principale obiettivo della campagna è la promozione di buone pratiche di gestione per la tutela della biodiversità e delle acque come strumenti fondamentali per il rilancio delle comunità e dell'economia locale" afferma in una nota la direttrice di Legambiente Umbria Brigida Stanziola.

"Chiediamo ai cittadini di diventare gli occhi di Goletta dei Laghi - spiega - e di segnalare a Legambiente eventuali scarichi abusivi e non depurati, abbandono di rifiuti, edifici abusivi, situazioni di degrado" (www.legambiente.it/golettaverde; sosgoletta@legambiente.it e a info@legambienteumbria.it).