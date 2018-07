Torna a Montone l'Umbria Film Festival

(ANSA) - PERUGIA, 2 LUG - Montone apre le sue porte al grande cinema italiano e internazionale con l'Umbria Film Festival. La 22/a edizione, che si terrà dal 4 all'8 luglio, è stata presentata a Perugia, dalla presidente dell'Associazione Umbria Film Festival, Chiara Montagnini, e Marisa Berna che ne cura la direzione organizzativa. Presente anche l'assessore alla cultura della Regione Umbria, Fernanda Cecchini.

Il borgo - ha detto Montagnini - sarà al centro delle proiezioni che animeranno piazza Fortebraccio. Dalle anteprima di lungometraggi, ai cortometraggi per bambini e quelli realizzati da videomaker umbri, per la sezione del concorso Umbriametraggi.

Tra gli ospiti attesi, il regista americano Terry Gilliam, che a Montone presenta uno screen talk sulla sua vita e il suo lavoro: Gilliamesque. Ma anche l'attore irlandese Dermot Murphy, che presenta il film di apertura, The Drummer and the keeper. Altro evento di spicco, lo spettacolo Oh That Chaplin!, di e con Lello Arena che domenica riceverà le chiavi della città.