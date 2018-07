Nuovi apparecchi all'ospedale di Peugia

(ANSA) - PERUGIA, 2 LUG - Nuove apparecchiature sono state donate dal Comitato "Nicola Bagnetti Onlus" al pronto soccorso e alla struttura complessa di Pneumologia e Utir dell'azienda ospedaliera di Perugia.

Si tratta di un ecografo che può essere utilizzato dallo stesso medico che prende in carico il paziente in situazioni di urgenza-emergenza e di un ventilatore pressovolumetrico portatile in uso alla Pneumologia per pazienti anche intubati.

La cerimonia di consegna, come riferisce una nota stampa dell'azienda ospedaliera, è avvenuta lunedì 2 luglio presso il pronto soccorso, presenti il presidente del Comitato Bagnetti, Francesco Bagnetti, fratello dell'avvocato deceduto in giovane età per una rara patologia cardiaca. "L'acquisizione delle apparecchiature è stata possibile grazie al contributo di tanti amici dell'associazione, che hanno voluto destinarci il 5 x Mille", ha detto Bagnetti.