Proietti Silvestri direttore pronto soccorso Spoleto

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 2 LUG - Il dottor Gianluca Proietti Silvestri è il nuovo direttore del pronto soccorso dell'ospedale di Spoleto. La nomina del direttore generale dell'Usl Umbria 2, Imolo Fiaschini - è detto in una nota - è arrivata nei giorni scorsi. Il dottor Proietti Silvestri, spoletino classe 1959, come facente funzioni ha diretto per tre anni il pronto soccorso del San Matteo degli Infermi fino a qualche giorno fa quando è arrivata la nomina a direttore della struttura complessa.

Specializzato in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, dopo aver prestato servizio a tempo determinato al pronto soccorso di Orvieto e nel reparto di Medicina all'ospedale di Città della Pieve, ha iniziato l'attività all'ospedale di Spoleto nel marzo del 1991. Dopo alcuni mesi di servizio in Ortopedia è arrivato al pronto soccorso nel luglio 1991. Nel 1999 ha assunto l'incarico professionale di gestione dell'Osservazione breve, una struttura, tra le prime in Italia con quattro letti tecnici all'interno del pronto soccorso.