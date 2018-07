Foligno, rattoppate 300 buche su strade

(ANSA) - PERUGIA, 2 LUG - La ditta che ha vinto l'appalto di manutenzione delle strade a Foligno ha rattoppato, in un mese e mezzo, circa 300 buche, ha ripulito 1.448 caditoie e svolto interventi per la segnaletica stradale in 17 aree. Lo ha sottolineato l'assessore ai lavori pubblici, Graziano Angeli, presentando le nuove ditte di manutenzione che si sono aggiudicate gli appalti per le strade, verde pubblico e cimiteri, taglio erbe infestanti e alberature.

Per il settore del verde è stato ricordato l'impegno per tagliare l'erba - per le condizioni atmosferiche avverse (piogge e basse temperature) - con ripetuti interventi nello stesso luogo, più volte. Tra le altre manutenzioni, già svolte, il taglio e la risagomatura delle siepi per 10 chilometri e mezzo e il servizio per monitorare la stabilità degli alberi".

"La sfida sulle manutenzioni è quella di alzare il livello della qualità degli interventi: ci stiamo muovendo in questa direzione", ha detto l'assessore.