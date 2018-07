Educamp, campi estivi ragazzi a Cascia

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 2 LUG - A Cascia è iniziato Educamp 2018, campi estivi per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Iniziativa nata dalla collaborazione tra il Comune della città di Santa Rita e il Coni Umbria. A darne notizia è l'assessore comunale alle Politiche sociali Monica Del Piano che sottolinea l'importanza educativa dell'evento: "Un grazie particolare va a Domenico Ignozza, presidente regionale del Coni, per l'attenzione e la sensibilità dimostrata per il nostro territorio e a quanti collaborano per ogni iniziativa rivolta ai più piccoli. I centri sportivi multidisciplinari - aggiunge l'assessore - sono un'occasione per sperimentare l'attività ludico-motoria pre-sportiva con criteri e metodologie adeguati allo sviluppo della persona. Il progetto mira a promuovere, attraverso l'attività fisica e motoria la diffusione di principi come il rispetto dell'individualità di ognuno, del gruppo, delle regole e di valori come il benessere psico-fisico, la socializzazione, l'integrazione e un corretto stile di vita".