Incidente con il trattore, un morto

(ANSA) - PERUGIA, 1 LUG - Un uomo di 59 anni è morto nel primo pomeriggio di domenica a causa di un incidente avvenuto nelle campagne di Capitone, frazione di Narni, mentre stava lavorando con un trattore in un terreno di sua proprietà.

L'uomo - secondo le prime informazioni - sarebbe stato investito dal mezzo. Le modalità e le cause dell'accaduto sono ancora in corso di accertamento.

A dare l'allarme ai soccorritori è stata la moglie, non vedendolo rientrare a casa. Inutili i soccorsi del 118.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.