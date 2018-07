Fiamme in azienda smaltimento pneumatici

(ANSA) - NARNI (TERNI), 1 LUG - I vigili del fuoco di Amelia sono intervenuti nella notte tra sabato e domenica in un'azienda di smaltimento pneumatici fuori uso di Nera Montoro, a Narni, per lo spegnimento di un incendio divampato nell'area. L'allarme è scattato poco dopo le 3 e i pompieri sono riusciti a domare le fiamme circa mezz'ora dopo.

L'intervento, ancora in corso, è proseguito per il raffreddamento del materiale. Il sindaco Francesco De Rebotti, sta valutando se emettere un'ordinanza cautelativa, come avvenuto in altre occasioni simili, per svolgere gli approfondimenti del caso in piena tutela della cittadinanza. Sul posto anche personale dell'Arpa. "La frequenza di questi episodi - commenta il sindaco con un post su Facebook - è preoccupante.

Nei prossimi giorni, non appena conclusa questa ulteriore emergenza, ci attiveremo per valutare azioni di denuncia nelle sedi opportune".