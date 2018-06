Welfare, bando Regione da 735mila euro

(ANSA) - TERNI, 30 GIU - C'è tempo fino al 31 luglio per partecipare al bando da 735 mila euro promosso dalla Regione Umbria per contributi a sostegno di iniziative e progetti attivati da associazioni di volontariato e di promozione sociale. L'avviso è stato pubblicato sul Bur (Bollettino unico regionale) dell'8 giugno, in attuazione del nuovo Codice del Terzo settore. È rivolto alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri della Regione Umbria. Ogni proposta, presentata in forma singola o in partenariato, potrà ottenere contributi da un minimo di 15mila a un massimo di 35mila euro. Sono possibili forme di collaborazione con enti pubblici (comprese zone sociali ed enti locali) o soggetti privati. Il bando è stato presentato a Terni, in un incontro pubblico. "E' la prima volta - ha ribadito l'assessore Luca Barberini - che in Umbria viene promosso un bando di queste dimensioni, con un fondo specifico a sostegno del mondo dell'associazionismo e del volontariato".