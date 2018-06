Inaugurato il lapidario a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 30 GIU - Inaugurato al Museo archeologico nazionale dell'Umbria, in piazza Giordano Bruno, a Perugia, il lapidario con più di quaranta iscrizioni latine, diverse delle quali esposte per la prima volta.

I reperti in mostra (che vanno dal II sec. a.C. all'età imperiale e appartengono, oltre che all'area urbana perugina, a Civitella d'Arna - l'etrusca Arna - e Bettona) sono stati selezionati e raggruppati per ambiti tematici: scritte sacre, onorarie, attinenti alla vita istituzionale e civile, funerarie.

Il nuovo assetto consente, tra l'altro, una maggiore comprensione di vari aspetti della vita quotidiana della Perugia romana e dei centri limitrofi. Un sistema di colori offre la possibilità di orientarsi facilmente tra le varie categorie di iscrizioni mentre la traduzione dal latino ne garantisce una corretta interpretazione.