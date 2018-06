Riapre reparto riabilitazione Cascia

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 29 GIU - "Il reparto di riabilitazione e la residenza sanitaria assistita, oltre ai poliambulatori di Cascia saranno riaperti entro la fine dell'estate": ad annunciarlo è il sindaco Mario De Carolis.

Illustrando all'ANSA il percorso di riapertura del presidio ospedaliero della città.

"Tutti i servizi sanitari, tra cui quello della riabilitazione che è il fiore all'occhiello della sanità casciana, ma ad eccezione del punto di primo soccorso - ha spiegato De Carolis - dopo che il sisma ha reso inagibile il vecchio ospedale, verranno trasferiti in quello che un tempo era l'ex Casa degli esercizi spirituali delle suore agostiniane, dove sono in via di ultimazione i lavori di adeguamento.

Speriamo possa iniziare ad accogliere medici e pazienti già a settembre".