Proseguono i lavori dell'Anas sulla E45

Avanzano i lavori di risanamento profondo del piano viabile sul tratto umbro della E45.

Gli interventi, per un investimento complessivo di oltre 65 milioni di euro tra lavori in corso e in fase di avvio, rientrano nell'ambito del piano di riqualificazione della Orte-Mestre.

Da lunedì 2 luglio - ha annunciato l'Anas - saranno avviati altri due cantieri in corrispondenza dei quali il transito sarà consentito a doppio senso su un'unica carreggiata, mentre gli svincoli resteranno regolarmente aperti. Uno interesserà un tratto di circa 2,8 chilometri tra Pantalla e Marsciano (il completamento è previsto entro l'11 agosto).

Il secondo cantiere riguarderà un tratto di circa 2,6 chilometri tra gli svincoli di Collevalenza e Todi-San Damiano.

In questo caso il completamento è previsto entro il 14 luglio.