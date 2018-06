Prefetto De Biagi riceve nuovo sindaco di Terni

Il prefetto di Terni, Paolo De Biagi ha ricevuto, in visita di cortesia e presentazione, il neo sindaco della città, Leonardo Latini.

L'incontro - spiega la prefettura -, oltre ad essere occasione di reciproca conoscenza, è stato utile per approfondire i numerosi temi di comune interesse che vedranno impegnati prefettura e amministrazione comunale. Su questi sia il prefetto sia il sindaco hanno manifestato "l'intento di avviare la più proficua collaborazione nell'interesse della comunità cittadina".

Insediatosi martedì, Latini è impegnato in questi giorni nella composizione della giunta, in attesa della convocazione del primo consiglio comunale, che dovrebbe svolgersi intorno alla metà di luglio. (ANSA).