Parcheggi lungo strade a Castelluccio

"Solo per questa domenica, chi arriverà a Castelluccio per la fioritura potrà parcheggiare lungo le strade che collegano il borgo a Castelsantangelo sul Nera e a Forca di Presta": ad annunciare all'ANSA la "soluzione tampone in attesa di un piano più strutturato" è il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno.

"La strada per Forca di Presta - ha spiegato Alemanno - sarà chiusa per il concerto RisorgiMarche e questo ci permette di sfruttare quel tratto per consentire di parcheggiare senza invadere i terreni a uso civico e non creare disagi alla viabilità". Stesso discorso per il tratto che unisce Castelluccio al versante marchigiano che conduce verso Visso.

"Anche se in questo caso - ha detto il sindaco - occorre fare una precisazione. Domenica 1 luglio verrà festeggiata la Madonna della Cona, un appuntamento molto sentito dagli abitanti di Castelluccio e quindi sarà a loro consentito il transito per raggiungere la chiesa chiesa che si trova sul territorio di Castelsantangelo".