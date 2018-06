Barberini,orgoglio per riapertura Cascia

"Quella di Cascia sarà la prima vera riapertura di una struttura sanitaria danneggiata dal sisma che si farà nell'area del cratere": l'assessore regionale alla Salute Luca Barberini lo ha sottolineato commentando il trasferimento del reparto di riabilitazione e della residenza sanitaria assistita. Ha quindi espresso "orgoglio e soddisfazione" per quanto fatto da Regione, Usl 2 e Comune.

Barberini ha ricordato l'impegno in tutta l'area del terremoto del 2016. Come a Norcia. "Qui - ha detto - la parte antisismica dell'ospedale fortunatamente ha retto consentendo di mantenere attivi il posto di primo soccorso e la diagnostica. A fine luglio presenteremo il progetto di recupero di questa struttura".

Riguardo a Cascia, l'assessore ha sottolineato che sarà ridata "operatività a una struttura, con 20 posti letto, di qualità e che aveva un'alta attrattività per i pazienti di fuori regione grazie a professionalità e competenze degli operatori".