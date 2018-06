Arriva robot chirurgico alta definizione

Permette al chirurgo di eseguire interventi complessi con un'invasività ridotta, così come le complicanze e i tempi di ricovero, favorendo poi un più rapido recupero funzionale del paziente, il nuovo robot chirurgico "Leonardo Da Vinci XI" ad alta definizione a disposizione di chirurgia, urologia e ginecologia degli ospedali di Foligno e Spoleto. E' stato acquistato dalla Usl Umbria 2 ed 'in servizio' da inizio giugno.

"E' una giornata importante perché si realizza un intervento in collaborazione tra la Regione, le Usl, gli operatori e i professionisti per mantenere, non solo la storia che ha caratterizzato il presidio ospedaliero di Spoleto, ma per guardare avanti e con un occhio diverso al futuro che si apre anche a nuove prospettive" ha detto l'assessore regionale alla Salute Luca Barberini in una conferenza stampa nella quale è stato fatto il punto della situazione.