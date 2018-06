Accordo tra E-distribuzione e Soccorso alpino

Il Soccorso alpino e speleologico Umbria ed E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione di media e bassa tensione, hanno firmato un protocollo di collaborazione per la gestione delle emergenze elettriche. Prevede che in caso di calamità naturali, il Soccorso alpino metta a disposizione uomini e mezzi per sostenere i tecnici dell'azienda nel raggiungere i luoghi di intervento più impervi.

Nell'occasione E-Distribuzione ha donato al Soccorso alpino un carrello per il trasporto dei quad.

A firmare il protocollo sono stati il presidente del Soccorso alpino e speleologico Umbria Mauro Guiducci e il responsabile E-Distribuzione Zona Ivo Forelli. Presenti anche il sindaco di Norcia Nicola Alemanno, l'assessore Giuseppina Perla e il responsabile sicurezza e ambiente E-Distribuzione Toscana e Umbria Alberto Breschi.