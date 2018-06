A Norcia centro estivo comunale bambini

A Norcia inizia lunedì 2 luglio, per terminare il prossimo 8 settembre, il centro estivo comunale "Il Monello", a cura dell' assessorato ai Servizi sociali comunali. Sarà aperto dalle 8 alle 14,15, dal lunedì al sabato, presso le aule della scuola dell'infanzia, in via dell'Ospedale. Il servizio, in collaborazione con la cooperativa "L'Incontro", è rivolto ai bambini da 3 a 5 anni e da 6 a 12 anni.

Diverse saranno le attività proposte che potranno stimolare la creatività e la fantasia attraverso il gioco e il divertimento. Confermato il laboratorio di ceramica - terapia, in collaborazione con la Fondazione Lene Thun Onlus e, novità di quest'anno, un laboratorio teatrale per giovani attori finanziato dal Comune di Norcia. "Abbiamo voluto incrementare l'offerta proposta e al contempo mantenere invariate le tariffe di iscrizione" dice l'assessore Giuseppina Perla. "I bambini - aggiunge - sono il futuro della nostra comunità e verso di loro l'amministrazione comunale ripone grande attenzione".