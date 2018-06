Sei seminaristi diventeranno sacerdoti

Sei giovani seminaristi della diocesi di Perugia Città della Pieve saranno ordinati sacerdoti domani nella cattedrale di San Lorenzo.

"Abbiamo la gioia di avere sei nuovi sacerdoti, tutti insieme, un evento di Chiesa che non accadeva nella nostra Diocesi da più di mezzo secolo. Questo è prima di tutto un dono grande di Dio, perché siamo in un tempo in cui le vocazioni scarseggiano" ha sottolineato l'arcivescovo, il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, intervistato da Umbria Radio, per il sito www.umbriaoggi.news. "In questo momento in cui le vocazioni in Italia sono in calo - ha proseguito -, vedo una grande grazia che ci fa il Signore. Questi giovani diaconi, che si apprestano a ricevere l'ordinazione presbiterale, si sono formati nel nostro Seminario regionale di Assisi e spero che anche i mezzi della comunicazione sociale facciano conoscere alla gente delle nostre parrocchie chi sono i loro nuovi pastori".