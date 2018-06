Robot chirurgico per ospedali Spoleto-Foligno

L'Usl Umbria 2 si è dotata di un robot chirurgico, il "Leonardo Da Vinci XI" ad alta definizione, per gli interventi di urologia e ginecologia presso gli ospedali di Foligno e Spoleto nell'ottica di una sempre maggiore collaborazione fra strutture e operatori sanitari.

La strumentazione presenta molti vantaggi sia per i chirurghi sia per i pazienti. In particolare, permette una visione tridimensionale del campo operatorio e facilita l'individuazione delle strutture anatomiche più minuscole, garantendo interventi più sicuri e appropriati e un decorso post operatorio molto più rapido.