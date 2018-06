Più opportunità in Ast per laureati

Il 66% degli studenti laureati in ingegneria che ha fin qui svolto un tirocinio presso Ast ha successivamente avviato un percorso professionale all'interno dell'azienda, e ora una nuova convenzione tra azienda e Polo scientifico-didattico di Terni punta a rafforzare ulteriormente le opportunità lavorative.

E' stato infatti firmato un accordo tra i due soggetti per offrire agli studenti universitari un primo contatto con il mondo del lavoro e allo stesso tempo fornire ai dipendenti dell'acciaieria l'occasione di accrescere la propria formazione attraverso lezioni e seminari tenuti da docenti universitari.

L'intesa riguarda in particolare il corso di laurea in Ingegneria industriale della sede ternana dell'Università degli Studi di Perugia. Nello specifico, l'accordo offre l'occasione agli studenti di svolgere parte delle attività didattiche direttamente in azienda, per avere un riscontro pratico ed immediato di quanto studiato, in coerenza e continuità con il proprio percorso formativo.