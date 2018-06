Migranti Lgbti apriranno Perugia pride

Sarà aperto da un gruppo di migranti Lgbti il corteo del Perugia pride in programma sabato a Perugia. "La gaia invasione" il tema scelto per l'iniziativa.

I partecipanti, con striscioni, carri e musica, partiranno da Piazza Grimana per arrivare ai Giardini Carducci, dove si terranno gli interventi conclusivi.

"Il senso di questo Pride - ha sostenuto Stefano Bucaioni, presidente di Omphalos - sta tutto nelle vicende che hanno visto negli ultimi anni Perugia e l'Umbria retrocedere pericolosamente nel terreno dei diritti civili. C'è bisogno di Pride, c'è bisogno di tornare in piazza proprio perché nel 2018 dobbiamo ancora lottare affinché siano riconosciuti i diritti a Joan, piccolo bambino figlio di due mamme perugine o difendere Fabiola, la bibliotecaria di Todi, che si è opposta alla messa all'indice di libri che trattano i temi dell'orientamento sessuale e del rispetto di tutte le famiglie".

Al Perugia pride saranno presenti una cinquantina di associazioni e organizzazioni.