Marini, puntiamo su qualità investimenti

"Spendiamo bene le risorse comunitarie di questo settennato 2014-2020, concentrandoci soprattutto sulla qualità degli investimenti affinché si compia quel salto strutturale del sistema economico e sociale che ci siamo posti come obiettivo della nostra programmazione, concertata in ogni sua fase anche con le imprese": è l'invito della presidente della Regione, Catiuscia Marini, intervenuta all'iniziativa di Confcommercio Umbria "Dare forma ai fondi".

"Ma nello stesso tempo - ha aggiunto - guardiamo al futuro e alleiamoci, istituzioni e imprese, perché nella programmazione post 2020 restino centrali le politiche di coesione, che sono le politiche per eccellenza per lo sviluppo economico e sociale dei territori".