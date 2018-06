Confcommercio, cratere area svantaggiata

Individuare tutto il cratere del sisma come "area svantaggiata", per attivare un nuovo regime di aiuti comunitari, è la proposta partita dall'incontro "Dare forma ai fondi", il roadshow di Confcommercio per favorire l'accesso ai Fondi europei per far ripartire i territori colpiti dal terremoto e per far crescere le imprese del terziario.

Iniziativa che ha fatto tappa a Perugia.

Il presidente umbro dell'organizzazione, Giorgio Mencaroni, ha fatto un richiamo alle "necessità di agire in tempi brevi, di creare una cabina di regia integrata, di adottare soprattutto misure e leggi ad hoc per le imprese del terziario, che sono in prevalenza sul territorio e alle quali non possono essere applicate, senza filtri, strumentazioni mutuate dal manifatturiero". "Non ci sono imprese di seria A e imprese di serie B" ha quindi sottolineato.

"Non vogliamo essere assistiti, vogliamo strumenti giusti" ha affermato Vincenzo Bianconi, imprenditore di Norcia e membro di Giunta di Confcommercio Umbria.