Aliblue disponibile a voli da Perugia

La compagnia Aliblue Malta è disponibile a riprendere dal 13 luglio i voli tra l'aeroporto dell'Umbria con Cagliari e Trapani ma anche a mettere in vendita il volo per Budapest. Ad annunciarlo il direttore di Sviluppumbria Mauro Agostini in base a una mail inviata da Teodosio Longo, numero uno della compagnia.

La notizia è stata fornita nel corso di una conferenza stampa nella quale sono stati illustrati "risultati e prospettive" della stessa Sviluppumbria.

Sulla trattativa in corso dopo la comunicazione di Aliblue non sono stati però forniti dettagli.

Nel corso dell'incontro la presidente della Regione Catiuscia Marini si è soffermata sulla situazione della Sase. "Il giudizio che diamo - ha detto - è positivo visto che la società è in equilibrio e ha conti in ordine, senza considerare quello che succede in altri aeroporti con fallimenti delle società di gestione. In tutto questo il nostro apporto è stato importante e ricordiamo come sia dal 2015 che Sase non ricapitalizza".