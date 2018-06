Più 10 mila assunzioni imprese Perugia

Nei novanta giorni estivi il sistema delle imprese della provincia di Perugia prevede di attivare 10.220 nuovi contratti di lavoro. E' quanto emerge dai dati sui bisogni occupazionali delle imprese, elaborati dal sistema Excelsior e relativi al trimestre giugno-agosto 2018. A renderli noti la Camera di Commercio del capoluogo umbro.

Le entrate al lavoro previste "solo" a giugno sono 3.950, in aumento rispetto a maggio del 14,1%, 490 unità in più in valore assoluto. Il 22% dei contratti a tempo indeterminato e di apprendistato, a fronte del 78% di quelli di durata predefinita.

Secondo l'ente camerale l'aumento di cinque punti rispetto a maggio dei "tempo determinati" si spiega con le necessità di lavoro stagionale nei settori della filiera turismo, che a giugno tradizionalmente toccano il picco".

"I dati Excelsior riferiti a giugno ci dicono che sono in crescita le necessità occupazionali delle imprese" ha sottolineato Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio di Perugia.