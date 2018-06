Guida ma con patente scaduta da 17 anni

Guidava ma la sua patente era scaduta nel 2001, quindi da 17 anni, un'automobilista folignate, di mezza età, fermato a Foligno dai vigili urbani.

L'uomo è stato controllato nella zona di Ponte Antimo.

Secondo quanto riferisce il Comune in una nota, gli è stata quindi ritirata la patente e comminata una sanzione amministrativa di 160 euro.

Alla richiesta dei vigili urbani sulle motivazioni del mancato rinnovo l'automobilista - in base a quanto si è appreso - non ha fornito spiegazioni alla municipale. Ora per riavere il documento di guida, dovrà sottoporsi a visita medica.