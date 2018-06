Da Regione 1 mln di euro a Usl Umbria 1

"Risorse per circa un milione di euro sono state assegnate dalla Regione Umbria alla Usl Umbria 1 per l'acquisto di nuove attrezzature tecnologiche utili a potenziare le attività svolte nella Casa della Salute di Città della Pieve, nell'ospedale di Castiglione del Lago e nel Centro ospedaliero di riabilitazione intensiva (Cori) di Passignano sul Trasimeno": lo rende noto l'assessore regionale alla Salute Luca Barberini, evidenziando che "si tratta di un finanziamento dedicato a investimenti aggiuntivi rispetto a quelli già finanziati per l'area del Trasimeno".

"Risorse importanti - sottolinea Barberini - destinate a innovare, rafforzare e valorizzare i presidi sanitari del territorio, per migliorare prestazioni e servizi erogati e dare risposte più efficaci e di qualità ai bisogni di salute dei cittadini". "Investimenti - spiega - che rientrano nel programma straordinario di ammodernamento tecnologico e strutturale avviato nella sanità umbra".