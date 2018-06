Carletti lascia Neurochirurgia di Terni

Dal primo luglio il dottor Sandro Carletti non sarà più direttore del dipartimento di Neuroscienze e della struttura di Neurochirurgia dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni: andrà a dirigere la struttura di Neurochirurgia e di Terapia intensiva neurochirugica dell'Istituto fiorentino di cura e assistenza. "Una scelta personale - spiega in una nota il Santa Maria - che non è tuttavia un abbandono radicale e che lascia in eredità a Terni una equipe di professionisti preparati e una struttura solida che resta un esempio di eccellenza della sanità pubblica a livello sia regionale sia nazionale". Il direttore generale, Maurizio Dal Maso, spiega di prendere atto "della scelta del dottor Carletti, un professionista a 360 gradi capace di riunire in sé competenze umane, mediche e manageriali con cui ha saputo raggiungere importanti e innovativi traguardi nel trattamento delle malattie del sistema nervoso centrale e periferico". Il dottor Carlo Conti guiderà la Neurochirurgia in attesa del nuovo direttore.