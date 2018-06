107 nuove telecamere a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 27 GIU - La Giunta comunale di Perugia, su proposta del sindaco Andrea Romizi, ha dato il via libera al progetto definitivo finalizzato all'installazione di nuove tecnologie per migliorare il decoro e la sicurezza urbana, facendo seguito alla delibera dello scorso 20 giugno di approvazione della bozza ed alla successiva sottoscrizione del patto per Perugia sicura con la prefettura.

L'intervento, che sarà finanziato principalmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, prevede l'installazione di 107 nuove telecamere, delle quali 58 presso gli svincoli della superstrada, 31 nel centro abitato di Ponte San Giovanni e 18 nel quartiere di Madonna Alta. Il progetto, per un ammontare complessivo di 1,8 milioni (di cui 40mila a titolo di co-finanziamento comunale) è suddiviso in tre stralci funzionali. Si potenzia inoltre la dotazione hardware/software della sala server e delle sale operative di questura, carabinieri e vigili urbani.