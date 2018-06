Marini, ricostruire anche beni culturali

"In questa fase di inizio della ricostruzione è fondamentale sapere che anche per i beni culturali si possa camminare parallelamente, con qualità e tempistica adeguata, alla ricostruzione delle case private.

Auspichiamo che come ha fatto il ministero dei Beni Culturali fin qui, questo lavoro di collaborazione sul territorio possa proseguire": così la presidente della Regione, Catiuscia Marini, a margine della visita del ministro di beni culturali e turismo Alberto Bonisoli.

"Da sempre - ha sottolineato Marini - abbiamo detto che insieme alle case e alle attività produttive, i beni culturali rappresentano la risorsa e l'identità fondamentale della Valnerina. Per questo per il ministro è importante rendersi conto dello stato della situazione cominciando proprio dai beni più colpiti, San Salvatore di Campi e San Benedetto di Norcia".