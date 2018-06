Giuliana Grego Bolli rettore Stranieri

La professoressa Giuliana Grego Bolli è il nuovo Rettore dell'Università per Stranieri di Perugia, l'undicesimo di palazzo Gallenga.

A contendersi la carica erano rimasti la professoressa Grego Bolli, docente di Glottodidattica e Linguistica, e il prof.

Enrico Terrinoni, docente di Letteratura inglese, che erano riusciti a passare il secondo turno.

Il nuovo rettore - spiega l'Ateneo in una nota - entrerà in carica dal primo novembre prossimo, succedendo così a Giovanni Paciullo, e guiderà la Stranieri fino al 2021. Hanno votato in 76 su 77 componenti aventi diritto e il quorum previsto era di 38 voti, cioè il 50% +1 dell'elettorato attivo. Con 45 voti il ballottaggio ha premiato la professoressa Grego Bolli, mentre Terrinoni ne ha ottenuti 31. L'elezione ha registrato un'affluenza record: ha votato il 98,7% tra professori, studenti e amministrativi.