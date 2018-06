Due ex top 10 a Internazionali tennis

"Abbiamo ancora davanti le immagini di Cecchinato in Francia. Ma l'abbiamo visto giocare anche qua e ci auguriamo che qualche altro italiano possa percorrere le sue orme". E' l'auspicio di Francesco Cancellotti, simbolo del tennis perugino, per la quarta edizione dell'Atp Challenger Internazionali di Tennis Città di Perugia - Sidernestor Tennis Cup, torneo di cui è direttore.

Appuntamento in programma sui campi in terra rossa del Tennis Club di via Bonfigli dall'8 al 15 luglio.

Ci saranno anche due ex top 10, Tommy Robredo (già numero 5 del mondo) e Nicolas Almagro (ex numero 9) che entrerà in tabellone con una wild card.

Fra i vari italiani anche Gianluigi Quinzi, Alessandro Giannessi, Salvatore Caruso e Matteo Donati.