Ministro Bonisoli visita chiesa Campi di Norcia

Visita a Campi di Norcia del ministro di beni culturali e turismo, Alberto Bonisoli, nell'ambito del sopralluogo in alcuni dei centri colpiti dal terremoto del 2016. Ad accoglierlo la presidente della Regione, Catiuscia Marini, insieme al commissario alla Ricostruzione, Paola De Micheli, al capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli e al sindaco di Norcia, Nicola Alemanno.

La visita nella piccola frazione nursina ha riguardato la chiesa di San Salvatore, quasi completamente distrutta dal sisma e ora uno dei maggiori cantieri di 'messa in sicurezza'. E dove dopo l'estate sarà allestito un laboratorio di restauro di cui avrà la direzione scientifica l'Istituto superiore per la conservazione, in collaborazione con la Soprintendenza dell'Umbria. Ed è stata proprio la soprintendente Marica Mercalli ad accompagnare il ministro nella sua visita alla chiesa, mostrandogli la selezione dei frammenti di affreschi recuperati.