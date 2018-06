Bonisoli, toccante quanto avete fatto

"È toccante rendersi conto di cosa siete riusciti a fare in questo territorio e vedere il senso di appartenenza di queste persone che fanno di tutto per dare maggiore energia e una nuova onda di passione": lo ha detto il ministro di beni culturali e turismo, Alberto Bonisoli, durante la sua visita a Norcia. Dopo che il sindaco, Nicola Alemanno, gli ha consegnato come segno di gratitudine una copia pregiata della regola benedettina.

"Grazie davvero di cuore - ha sottolineato Bonisoli - questa visita è stata un'esperienza molto importante per me. Quello che vorrei fare anche dal punto di vista politico è appoggiare con leggerezza la mano e aiutarvi a portare avanti quello che già state facendo in modo fantastico".