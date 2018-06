Seminario Villa umbra appalti pubblici

Legalità e semplificazione degli appalti sono stati i temi al centro del corso "Il RUP negli appalti di lavori pubblici: ruolo e responsabilità secondo il codice dei contratti e le linee-guida nac" a Villa Umbra.

Il seminario, che ha registrato oltre 130 partecipanti provenienti anche da fuori Umbria, è stato aperto dall'amministratore unico della Scuola, Alberto Naticchioni che ha ricordato la relazione annuale dell'Anac e il Rapporto annuale della guardia di Finanza in materia di appalti. "La regolarità del sistema degli appalti pubblici - ha detto - costituisce un fattore d'indubbio rilievo per la crescita del tessuto produttivo regionale e del nostro Paese. La guardia di finanza, in occasione del suo 244/o anniversario di fondazione, ha evidenziato che il valore degli appalti in cui sono state riscontrate irregolarità è di 2,9 miliardi di euro su un totale di gare sottoposte a controllo pari a 7,3 miliardi, il 40 per cento di irregolarità nell'aggiudicazione delle gare oggetto di indagine".