Progetto su Cascia a Workshop Wave 2018

(ANSA) - PERUGIA, 25 GIU - Il Comune di Cascia ospite della prima giornata del Workshop Wave 2018 dell'Università Iuav di Venezia dove si è parlato anche del progetto di rigenerazione post sisma della città di Santa Rita. Progetto che sarà sviluppato dell'ateneo veneto con l'impegno di 150 studenti e la collaborazione di uno studio di architettura cileno già operativo in varie ricostruzioni post terremoto nel Paese sud americano.

Il lavoro su Cascia sarà focalizzato tra l'area della Molinella e il centro storico - lato via Cavour - e nella zona San Francesco, ha spiegato Mattia Bertin, uno dei ricercatori dell'università ed esperto in Protezione civile e processi emergenziali. "A settembre si terrà un workshop dedicato alla riqualificazione della nostra città, con uno dei massimi esperti di fama internazionale nella gestione delle emergenze, Edward Blakely, già direttore della ricostruzione di New Orleans dopo l'uragano Katrina", dice Daniela Benedetti, assessore al territorio del Comune di Cascia che ha partecipato ai lavori.