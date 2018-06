Marini: Pd crei progetto alternativo

"Il Pd ed il centrosinistra dovranno dedicare tempo, testa, cuore ad immaginare e creare un nuovo e diverso progetto alternativo, risparmiandoci le analisi del giorno dopo": lo ha sottolineato su Facebook la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, esponente del Partito Democratico. "Senza la solidarietà umana una comunità politica muore" ha aggiunto.

In Umbria il centrosinistra è stato escluso dal ballottaggio per il Comune di Terni, dove il nuovo sindaco è Leonardo Latini, esponente della Lega, mentre è uscito sconfitto a Spoleto e Umbertide.

"Ringrazio Paola Avorio e Camilla Laureti (candidati sindaci del centro sinistra - ndr) per il loro impegno serio - ha scritto Marini -, per avere subito con stile attacchi di ogni tipo. Rimane la loro serietà e responsabilità. Ai sindaci Latini, Umberto De Augustinis (Spoleto), Luca Carizia (Umbertide) auguro buon lavoro".