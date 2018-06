Carizia, sindaco Umbertide con buonsenso

"Come si diventa sindaco con il centro destra in una città storicamente 'rossa' come questa? Con il buon senso, superando le divisioni ed essendo inclusivi. Non esclusivi": Luca Carizia, esponente della Lega, ha spiegato così il suo successo a Umbertide, con il 62% dei consensi. "Sulla costruzione del centro culturale islamico (per molti una moschea, che tante polemiche ha creato - ndr) vedremo le carte sull'agibilità e le normative. Seguendo le regole come per tutti i cittadini" ha spiegato all'ANSA.

Carizia ha 53 anni ed è libero professionista del settore farmaceutico. Non vuole comunque sentire parlare di vittoria schiacciante, né di impresa epica. "E' un onore, per me che sono nato e vissuto ad Umbertide - ha aggiunto attraverso una nota della Lega -, rappresentare questa straordinaria comunità.

Quanto le urne hanno deciso è sintomo di una volontà impellente di libertà e di cambiamento ed è da qui che voglio partire".