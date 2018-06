A Perugia fase finale Coppa Italia bocce

Si terrà a Perugia la fase finale della Coppa Italia di bocce Senior e Junior in programma nel fine settimana del 30 giugno-1 luglio. Gli otto migliori comitati d'Italia si sfideranno sulle corsie della bocciofila Città di Perugia a Pian di Massiano.

L'evento è stato presentato nel Salone d'Onore di Palazzo Donini. "Il rapporto con il territorio è fondamentale - ha detto il vicepresidente della Regione Fabio Paparelli - e il veicolo sportivo è senza dubbio importantissimo per far conoscere la nostra regione in tutta Italia. In questo caso la Coppa Italia di bocce è senza dubbio un avvenimento che merita un plauso considerato il grande coinvolgimento di atleti e società".

"L'Umbria - ha sottolineato il presidente del Coni Domenico Ignozza - si conferma come regione sempre in prima linea dal punto di vista degli eventi sportivi. L'attività ferve e il segnale è sicuramente rilevante".