Santa Maria vince Corsa anello Rivincita

Santa Maria si è aggiudicata a Narni la Corsa all'Anello della Rivincita che si è disputata in notturna al San Girolamo.

In una lunga gara equestre durata tre ore, gli arancioviola hanno bissato la vittoria nella giostra di maggio ed hanno conquistato il palio.

Gli spettatori del Campo de li Giochi - sottolineano gli organizzatori della Corsa - hanno assistito ad un fatto "mai avvenuto in cinquanta anni". Alla fine della terza tornata Mezule, Fraporta e Santa Maria avevano conquistato 165 punti, chiudendo la gara in parità. C'è stato quindi bisogno dello spareggio per il quale i terzieri hanno dovuto scegliere i tre cavalieri da far correre: Diego Cipiccia per Santa Maria, che si è aggiudicata la Corsa, Tommaso Finestra per Mezule e Alessandro Scoccione per Fraporta.